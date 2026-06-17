Auf vielen Rettungskreuzern und Seenotrettungsbooten wehen die Flaggen am Montag auf Halbmast. Der Grund liegt Tausende Kilometer entfernt in Australien. Dort kamen zwei erfahrene Seenotretter bei einem dramatischen Einsatz ums Leben.

DGzRS-Dienstflagge weht vor dem Rettungsboot im Hafen auf Halbmast zum Gedenken an zwei australische Kollegen. Die Seenotretter – DGzRS

Wer am Montag an der Nord- oder Ostsee einen Rettungskreuzer der DGzRS sieht, bemerkt sofort das Zeichen der Trauer: Die Dienstflaggen wehen auf Halbmast. Damit erinnern die deutschen Seenotretter an zwei australische Kollegen, die bei einem Einsatz ihr Leben verloren haben. Anlass ist die Trauerfeier für die beiden Verstorbenen, die am Montag in Australien stattfindet.

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) drückt damit ihr Mitgefühl für die Familien, Freunde und Kameraden der Verunglückten aus. Auch an den Stationsgebäuden der Seenotretter sind die Flaggen abgesenkt.

Tragisches Unglück vor Australiens Küste

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Die beiden langjährigen Freiwilligen William „Bill“ Ewen (78) und Frank Petsch (62) gehörten zur australischen Seenotrettungsorganisation Marine Rescue New South Wales. Anfang Mai waren sie südlich von Brisbane zu einem Notfall auf See ausgerückt.

Auf dem Weg zu einem Boot in Seenot kenterte ihr Rettungsboot in schwerer See nahe der Mündung des Richmond River bei South Ballina. Für die beiden Männer kam jede Hilfe zu spät.

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Anteilnahme rund um die Welt

Nach Angaben der australischen Seenotretter hinterlassen beide Männer ihre Ehefrauen sowie Kinder und Enkelkinder. Am Montag findet die Trauerfeier für die beiden Verstorbenen statt.

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„Das tragische Ereignis erinnert uns daran, dass die Arbeit der Seenotretter trotz aller technischen Fortschritte nie völlig risikofrei sein kann“, sagt DGzRS-Geschäftsführer Kapitän Niklas Deeken.

Gefährlicher Einsatz für Menschen in Not

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Das Unglück löste auch bei zahlreichen Seenotrettungsorganisationen weltweit Anteilnahme aus. Die internationalen Verbindungen unter den Rettungskräften auf See gelten als besonders eng.

Ob in Deutschland, Australien oder anderswo auf der Welt: Seenotretter fahren hinaus, wenn Menschen auf See Hilfe brauchen. Oft unter schwierigsten Bedingungen – und manchmal mit dem eigenen Leben als höchsten Einsatz.