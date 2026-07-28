Nach jahrelangem Rechtsstreit hat Nutracorp in Elmshorn erstmals einen Betriebsrat. Wie es dazu kam und was Konzern und Gewerkschaft sagen.

Bei Nutracorp in Elmshorn ist der erste Betriebsrat gewählt worden. Das Unternehmen stellt Nahrungsergänzungsmittel für Unternehmen wie ESN und More Nutrition her. (Archivbild) brand news

Nutracorp in Elmshorn hat erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Betriebsrat. Der Wahl war ein dreijähriger Rechtsstreit vorausgegangen. Der Arbeitgeber klagte sich bis vor das Bundesarbeitsgericht – und verlor.

Die etwa 500 Beschäftigten von Nutracorp in Elmshorn haben seit dem 3. Juli erstmals einen Betriebsrat. Der Wahl war ein dreijähriger Rechtsstreit mit insgesamt fünf Gerichtsverfahren vorausgegangen, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte. Der Hersteller von Proteinpulver, Riegeln und Nahrungsergänzungsmitteln für Marken wie ESN und More Nutrition hat sich bis zuletzt gegen die Wahl gewehrt.

Nutracorp produziert unter anderem für More Nutrition

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Nach Angaben eines NGG-Sprechers setzte das Arbeitsgericht Elmshorn bereits im Sommer 2023 einen Wahlvorstand ein. Der Arbeitgeber klagte dagegen bis vor das Bundesarbeitsgericht, das den Wahlvorstand im Herbst 2025 endgültig bestätigte.

Letzte Eilanträge von Nutracorp wenige Tage vor der Wahl am 24. Juni scheiterten demnach am 22. Juni vor dem Arbeitsgericht Elmshorn und am 23. Juni vor dem Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent.

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„Unser größter Respekt gilt dem Wahlvorstand. Die Kollegen haben die Betriebsratswahl gegen den enormen Widerstand des Arbeitgebers durchgesetzt und erfolgreich organisiert“, teilte die Geschäftsführerin der NGG-Region Hamburg-Elmshorn anschließend mit.

Mutterkonzern wehrt sich gegen Vorwürfe

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Gleichzeitig forderte sie Nutracorp und den Mutterkonzern Quality Group auf, die Mitbestimmung zu akzeptieren und Angriffe auf den Wahlvorstand und inzwischen gewählte Betriebsräte sofort zu unterlassen.

Unterdessen wehrt sich der Mutterkonzern gegen Vorwürfe, er habe versucht, einen Betriebsrat zu verhindern. „Um die Gründung eines Betriebsrats ist es nicht gegangen, sondern um das Wie und die Schritte, die dahin geführt haben. Wir respektieren das Mitbestimmungsrecht unserer Mitarbeitenden und richten den Blick nun nach vorn. Gespräche mit dem Betriebsrat sind geplant. Welche Themen zunächst auf der Agenda stehen, wird sich im gemeinsamen Austausch zeigen“, teilte Unternehmenssprecherin Katrin Born auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Quality Group: Hoher Umsatz mit Nahrungsergänzungsmitteln

The Quality Group GmbH ist eine deutsche Unternehmensgruppe mit Sitz in Elmshorn und einer Verwaltung in Hamburg. Unter dem Dach der Holding sind Marken wie ESN, More Nutrition, Raw Nutrition und Bum Energy zusammengefasst.

Sie entwickeln, produzieren und vertreiben Nahrungsergänzungsmittel, Riegel und Proteinpulver. 1600 Mitarbeiter erwirtschaften nach Angaben der Quality Group auf ihrer Internetseite einen Umsatz von zuletzt 1,5 Milliarden Euro.

(Dieser Artikel erschien zuerst auf shz.de).



