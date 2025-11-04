Fiese Masche im Norden: So wollen Lotto-Betrüger Ihre Daten abluchsen

Lotto Bremen warnt: Betrüger geben sich am Telefon als Lotto-Mitarbeiter aus und fragen nach persönlichen Daten. Wie sich Betroffene schützen können.

Lotto Bremen warnt vor Betrugsanrufen. Derzeit würden verstärkt Haushalte in der Hansestadt von Anrufern kontaktiert, die sich als Lotto-Mitarbeiter ausgeben, teilte das Unternehmen mit. Abgefragt würden etwa Adress- und Kontodaten für die angebliche Verlängerung eines Abos.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass Lotto-Mitarbeiter grundsätzlich keinen telefonischen Kontakt zu Privatpersonen aufnehmen, um diese zum Abschluss eines Spielvertrages zu bewegen oder persönliche Daten abzugleichen.

Es empfiehlt, generell keine Daten am Telefon preiszugeben und das Gespräch im Zweifelsfall zu beenden. (dpa)