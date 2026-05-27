Fallschirmspringer verfangen sich in Bäumen – Feuerwehr muss anrücken

Komplizierter Einsatz für die Feuerwehr in Celle: Rettungskräfte haben zwei Fallschirmspringer gerettet, die in Bäumen gelandet waren.

Wie die Feuerwehr Celle mitteilte, waren die Einsatzkräfte am späten Dienstagabend nach Scheuen bei Celle gerufen worden. Dort hatten sich zwei Fallschirmspringer auf einem Übungsplatz der Bundeswehr in Bäumen verfangen.

Eine Drehleiter wurde ausgefahren, um einen männlichen Soldaten aus etwa sechs Metern Höhe zu bergen. Eine Soldatin konnte mithilfe einer tragbaren Leiter aus zehn Metern Höhe aus einem Baum geborgen werden.

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Altersangaben zu den beiden verunglückten Soldaten lagen zunächst nicht vor. Beide Fallschirmspringer waren unverletzt. Angaben zur Unfallursache machte die Feuerwehr nicht. (mp)