Brandserie geht weiter: Schon wieder ein Feuer im Norden – Polizei ermittelt

In Kudensee ist am Dienstag erneut ein Feuer ausgebrochen! Und zwar in direkter Nähe zu dem Haus, das erst am Sonnabend im Zuge einer ganzen Serie von Bränden abgebrannt war. Die Polizei hatte Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen.

Laut Leitstelle brach das Feuer in einem Haus in der Straße Dörpstroot gegen 17.15 Uhr aus und wurde schnell immer größer. Etwa 70 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen, wie der NDR berichtet.

Ein Bewohner, der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Wintergarten schlief, bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte sich selbstständig ins Freie retten. Verletzt wurde dem Bericht zufolge niemand.

Großbrand in Kudensee: Haus wird abgerissen

Aufgrund der massiven Schäden und zur Gefahrenabwehr wurde das Gebäude im Verlauf des Einsatzes mithilfe eines Baggers eingerissen. Anschließend wurden verbleibende Glutnester gezielt freigelegt und abgelöscht. Gegen 21 Uhr wurden die Löscharbeiten für beendet erklärt. Die Feuerwehr richtete eine Brandwache ein, die bis in die Morgenstunden andauern sollte. Zu Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

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Es ist bereits das sechste Feuer in der kleinen Gemeinde innerhalb von fünf Monaten. Die Verunsicherung unter den Dorfbewohnern ist groß, so der NDR. Anwohner berichten, dass viele Angst hätten, selbst Opfer eines Brandes zu werden. Insbesondere ältere Bewohner würden sich kaum noch aus ihren Häusern trauen. Einige Bürger gaben an, vorsorglich Wertsachen und gepackte Taschen bereitzuhalten, wenn sie ihre Häuser verlassen. Einige haben Kameras an ihren Häusern angebracht. (mp)