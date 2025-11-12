Feuer zerstört mehrere Fahrzeuge – auch Gebäude beschädigt

Feuer in Kaltenkirchen: Auf dem Gelände eines Autohändlers am Porschering sind in der Nacht zu Mittwoch drei Fahrzeuge in Brand geraten. Die Polizei ermittelt.

Das Feuer brach in der Nacht auf dem Außengelände des Autohändlers Emil Frey, Küstengarage, im Porschering aus. Ein Elektroauto sowie zwei Autos mit Verbrennerantrieb, darunter ein Transporter, gingen in Flammen auf. Ein vierter Wagen wurde durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt,

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten den Brand schnell löschen. Die drei Wagen konnten aber nicht mehr gerettet werden. Sie brannten komplett aus.

Die Polizei hat die Brandstelle als Tatort deklariert. Brandermittler sollen nun klären, wie es zu dem Feuer kam. Auch das Gebäude des Autohändlers wurde beschädigt. Fensterscheiben zersprangen aufgrund der Hitzeentwicklung, Rauch zog ins Gebäude. (mp)