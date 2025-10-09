Feuer in Seniorenheim bei Hamburg – fünf Verletzte

Ein großer Schreck für die Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims in Rellingen (Kreis Pinneberg): In der Nacht zum Donnerstag brach dort plötzlich ein Feuer aus. Fünf Personen wurden verletzt.

Am Mittwochabend um 22.24 Uhr wurde die Feuerwehr per Anruf über das Feuer in dem Seniorenheim in der Straße Oberer Ehmschen informiert. Zu diesem Zeitpunkt seien die Einsatzkräfte aber schon auf dem Weg dorthin gewesen, sagte ein Sprecher zur MOPO. Kurz zuvor hatte bereits die Brandmeldeanlage der Einrichtung automatisch ausgelöst.

Rellingen: Brand in einem Seniorenheim – fünf Verletzte

Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache in einem Bett eines Bewohnerzimmer im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Ein Pfleger handelte geistesgegenwärtig und brachte die Flammen bereits vor Eintreffen der Retter mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren deshalb laut des Sprechers keine größeren Löschmaßnahmen mehr nötig. Insgesamt wurden fünf Menschen durch Rauchgas leicht verletzt, darunter die Pflegekraft. Zwei Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Helfer lüfteten die vier Stockwerke des Gebäude, um diese rauchfrei zu bekommen. Anschließend konnten die Bewohner gegen Mitternacht in ihre Zimmer zurückkehren. Lediglich das Zimmer, in dem das Feuer ausbrach, ist noch gesperrt. (aba)