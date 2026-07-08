Wegen eines Brandes in Weddingstedt warnt die Nina-App vor starker Rauchentwicklung. Verletzte gibt es laut Polizei nicht, der Bahn- und Straßenverkehr ist nicht beeinträchtigt.

Feuerwehrfahrzeug fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

In Weddingstedt (Landkreis Dithmarschen) brennt seit dem frühen Morgen ein Mehrfamilienhaus.

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Wie ein Polizeisprecher mitteilte, handelt es sich dabei um einen leerstehenden Gebäudekomplex. Bislang gibt es keine Hinweise auf Verletzte.

Die Löscharbeiten laufen noch. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Meldung über die Nina-Warn-App ausgelöst. Beeinträchtigungen des Bahn- und Straßenverkehrs gebe es nicht.

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Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens gab es noch keine Informationen. (dpa)