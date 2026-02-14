Feuer auf Obsthof im Norden: 300 Tiere sterben – hoher Sachschaden

Beim Brand einer 700 Quadratmeter großen Lagerhalle auf einem Obsthof in Eutin (Kreis Ostholstein) sind mehr als 300 Tiere gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatten Anwohner gegen 4.40 Uhr die Flammen bemerkt. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das gut 700 Quadratmeter große Gebäude bereits in Vollbrand.

Löschteich zugefroren: Obsthof in Ostholstein brennt nieder

Tragisch: Wegen des winterlichen Wetters konnten die Feuerwehrleute nur eingeschränkt tätig werden. So war unter anderem ein angrenzender Löschteich aufgrund der niedrigen Temperaturen zugefroren gewesen, erklärte ein Sprecher.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Ein Großteil der Tiere des Bauernhofs konnte allerdings nicht gerettet werden. Dazu gehörten sechs Schafe, fünf Alpakas und 300 Hühner.

Das Gebäude brannte komplett nieder. Auch mehrere Maschinen wurden zerstört. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen. (dpa/ng)