Feuer auf Autozug – Bahnverkehr nach Sylt gestoppt

Ein Autozug auf dem Weg nach Westerland muss ungeplant anhalten. Im Motorraum eines transportierten Fahrzeugs brannte es. Züge konnten während der Löscharbeiten nicht rollen. Der Bahnverkehr nach Sylt wurde ausgesetzt.

Ein qualmender Transporter auf einem Autozug in Richtung Sylt hat am Montag für rund eine Stunde den Bahnverkehr auf die Insel blockiert. Der Zug hatte kurz hinter einem Bahnübergang in Niebüll gestoppt, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Flensburg mitteilte. Der Brand war offensichtlich im Motorraum des Kastenwagens entstanden, der auf einem Flachwagen stand.

Die Bundespolizei sperrte die Bahnstrecke in beide Richtungen und herbeigerufene Feuerwehrleute kühlten das Fahrzeug. Der Autozug fuhr zurück zur Autoverladung nach Niebüll – das Fahrzeug wurde dort entladen und abgeschleppt.

Der betroffene Streckenabschnitt ist laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) seit 8.25 Uhr wieder frei. Die Züge rollen demnach wieder von der sowie auf die Insel – einige Regionalzüge fielen am Vormittag aber aus, andere fahren laut Bahn-App mit teils massiven Verspätungen von mehr als 30 Minuten. (dpa)