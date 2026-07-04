Ferienbeginn in mehreren Bundesländern, Baustellen und dann noch Bettenwechsel in Dänemark: Die Autobahnen im Norden sind rappelvoll

Lastwagen und Autos stauen sich auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Hannover. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Beginn der Sommerferien im Osten und Norden wird für Autofahrerinnen und Autofahrer an diesem Wochenende zur Geduldsprobe, warnt der ADAC wie immer vor den Sommerferien. Vorm Elbtunnel ist bereits Warten angesagt.

Rund um den Elbtunnel ist es am Samstagmittag in Hamburg bereits voll: Richtung Norden stockt es auf der A7 ab Hausbruch, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale sagte. In der anderen Fahrtrichtung sei der Verkehr ab dem Dreieck Nordwest zäh. „Das liegt aber auch daran, dass heute Bettenwechsel in Dänemark ist“, so der Sprecher – der stockende Verkehr sei daher nichts Ungewöhnliches. Es sei einfach „mehr Verkehr, als die Straße hergibt“.

Stau am Elbtunnel

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Auch weiter nördlich am Kreuz Rensburg stehen die Urlauberautos auf der A7 am Samstagmittag bis zum Horizont.

Wer flexibel ist, sollte auf ruhigere Tage ausweichen, rät der Autoclub. Als entspannte Reisetage eigneten sich besonders der Montag und der Dienstag außerhalb des Berufsverkehrs.

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Wegen Brückenbauarbeiten ist die A1 in Hamburg zwischen Stillhorn und Harburg Richtung Süden an diesem Wochenende nicht befahrbar. Zwar ist eine Umleitung ab der Anschlussstelle Stillhorn eingerichtet (Kornweide – Bundesstraße B75 – Fünfhausener Landweg). Doch auch hier staut es sich am Samstag ab der Anschlussstelle Billstedt über Moorfleet. Ab Harburg fließt der Verkehr wieder, so der Sprecher.

Besonders stark befahrene Strecken in Deutschland

Als besonders belastete Staustrecken zählt der ADAC 28 Autobahnen – von der A1 von Köln bis Fehmarn über die A7 von Füssen bis Flensburg und den Berliner Ring (A10 bis 12) bis hin zur A95 im Süden (München – Garmisch-Partenkirchen) und zum Autobahnring München (A99).

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Auch im Ausland gibt es zahlreiche Staustrecken wie die Tauern- und die Inntalautobahn in Österreich oder die Brennerroute Richtung Italien. „Fast jede Urlaubsfahrt endet im Stau“, schätzte der ADAC ein.

Hitzeschäden auf Autobahnen wieder repariert

Neben den vielen Urlaubsreisenden selbst sorgen laut ADAC Baustellen dafür, dass es stellenweise wohl nur zäh vorangehen wird. Aktuell gebe es rund 1000 Baustellen auf Deutschlands Autobahnen. Neben den Bauarbeiten auf der A1 in Hamburg ist das Kamener Kreuz auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover dicht.

Die extreme Hitze am vergangenen Wochenende hatte für zusätzliche Probleme gesorgt. In Sachsen-Anhalt waren die Fahrbahnen der A2 und der A14 durch sogenannte Blow-Ups beschädigt worden. Mehrere Abschnitte wurden gesperrt. Laut Autobahn GmbH des Bundes sollte der Verkehr aber auf allen betroffenen Abschnitten am Donnerstag wieder rollen.

Welche Bundesländer Ferien haben

In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein geht das Schuljahr an diesem Freitag (3. Juli) zu Ende. Niedersachsen und Bremen hatten bereits am Mittwoch den letzten Schultag. In Hessen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz sind ebenfalls bereits Sommerferien. Brandenburg und Berlin folgen am Donnerstag nächster Woche (9. Juli). (dpa/mwi)