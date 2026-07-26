Der Krankenstand in Norddeutschland bleibt weitgehend stabil. Während Atemwegserkrankungen deutlich zurückgehen, sorgt erstmals eine andere Art der Erkrankung für die meisten Krankschreibungen.

Atemwegserkrankungen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Norden zurückgegangen. (Symbolbild) picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Der Krankenstand in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern ist im ersten Halbjahr 2026 weitgehend stabil geblieben oder leicht gesunken. Gleichzeitig zeigt eine Auswertung der DAK-Gesundheit, dass Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen deutlich zunehmen.

Der Krankenstand in Schleswig-Holstein hat sich im ersten Halbjahr 2026 nach Zahlen der DAK-Gesundheit bei 5,6 Prozent und damit ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres stabilisiert. Das IGES-Instituts hat im Auftrag der Krankenkasse die Daten von rund 111.000 DAK-versicherten Beschäftigten in Schleswig-Holstein ausgewertet.

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Auffällig ist den Angaben zufolge ein Rückgang bei Atemwegserkrankungen um 14 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2025. Bei Krankschreibungen aufgrund von psychischen Erkrankungen gab es dagegen einen Anstieg um 15 Prozent. Damit sei diese Diagnose jetzt die häufigste Ursache für Fehlzeiten.

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Die durchschnittliche Erkrankungsdauer in Schleswig-Holstein lag im ersten

Halbjahr 2026 bei 9,2 Tagen. In der ersten Jahreshälfte 2025 waren es 9,0

Tage gewesen.

„Der stabile Krankenstand ist eine gute Nachricht für Schleswig-Holstein.

Gleichzeitig zeigt der Anstieg psychischer Erkrankungen, dass die

Herausforderungen für Beschäftigte und Unternehmen groß bleiben“, bewertete der DAK-Landeschef Cord-Eric Lubinski die Zahlen. „Deshalb müssen wir Prävention und Gesundheitsförderung weiter stärken.“

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Starker Rückgang von Atemwegserkrankungen in Niedersachsen

Auch in Niedersachsen sind Atemwegskrankheiten stark zurückgegangen – um rund 21 Prozent. Die Zahl der Fehltage wegen Atemwegserkrankungen wie Erkältungen sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein gutes Fünftel auf 169 Tage je 100 Beschäftigte.

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Allerdings wuchs die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen um sieben Prozent. Damit waren sie, so wie in Schleswig-Holstein, der häufigste Krankschreibungsgrund im ersten Halbjahr.

Insgesamt lag der Krankenstand bei 5,5 Prozent – 0,2 Prozentpunkte weniger als im ersten Halbjahr 2025. In dem Zeitraum waren also durchschnittlich pro Tag 55 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben. Die durchschnittliche Erkrankungsdauer stieg dagegen laut Analyse leicht auf 9,5 Tage – in der ersten Jahreshälfte 2025 waren es noch 9,3 Tage. Für die Auswertung wurden Daten von rund 205.000 Erwerbstätigen in Niedersachsen untersucht.

DAK-Landeschef: Teilkrankschreibung könnte flexible Lösung bieten

Dirk Vennekold, Landeschef der DAK-Gesundheit in Niedersachsen, sagt, der leichte Rückgang im Krankheitsstand zeige, „dass sich Investitionen in Gesundheit und Prävention lohnen.“ Er rief dazu auf, die Beschäftigten mit „modernen und flexiblen Lösungen bei einem gesunden Arbeitsleben zu unterstützen“.

Dazu könne auch eine sogenannte Teilkrankschreibung beitragen, weil sie einen stufenweisen Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag möglich mache, empfahl Vennekold. Das Gesundheits-Sparpaket der Bundesregierung sieht vor, bei langwierigeren Erkrankungen eine Teilkrankschreibung zu ermöglichen, wenn Beschäftigte und Arbeitgeber es möchten – mit 25, 50 und 75 Prozent der Wochenstunden.

Mecklenburg-Vorpommern: Höchster Krankenstand im bundesweiten Vergleich

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Krankheitsstand im ersten Halbjahr leicht auf 6,4 Prozent gesunken. Damit lag er um 0,1 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Daten von rund 60.000 DAK-versicherten Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern wurden ausgewertet.

Auch hier war ein Rückgang bei Atemwegserkrankungen um 16 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2025 auffällig. Bei Krankschreibungen aufgrund von Erkrankungen von Muskeln und Skelett gab es dagegen einen Anstieg um zehn Prozent.

Die durchschnittliche Erkrankungsdauer in Mecklenburg-Vorpommern lag im ersten Halbjahr 2026 bei 10,3 Tagen und blieb damit im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2025 unverändert.

„Der weitere Rückgang des Krankenstands ist ein positives Signal für die Arbeitswelt in unserem Land“, sagte der DAK-Landeschef Andreas Mirwald zu der Entwicklung. Dennoch habe Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich mit anderen Bundesländern den höchsten Krankenstand. „Umso wichtiger ist es, die Gesundheit der Beschäftigten nachhaltig zu stärken und Gesundheitsthemen frühzeitig in den Betrieben zu verankern.“ (dpa/mp)