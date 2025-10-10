In Pinneberg ist ein Ersthelfer bei einem Einsatz in der Fußgängerzone von dem Mann, dem er helfen wollte, angegriffen und schwer verletzt worden. Das ist seine Geschichte: Dirk Schünemann (63) leistete Erste Hilfe und landete selbst im Krankenhaus. Der Kummerfelder Rettungsassistent wollte schlicht nur helfen und wurde dabei selbst Opfer von Gewalt – und das am helllichten Tag. Nun ist er durch die Attacke bis auf ungewisse Dauer auf Gehhilfen angewiesen. Gegen den Angreifer läuft mittlerweile ein Strafverfahren.





