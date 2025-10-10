mopo plus logo
Dirk Schünemann in der Pinneberger Innenstadt. Er wurde hier als er helfen wollte selbst Opfer von Gewalt.

Dirk Schünemann wollte nur helfen – und wurde in der Pinneberger Innenstadt Opfer brutaler Gewalt. Foto: Rene Erdbrügger

  • Pinneberg

paidFaust ins Gesicht: Ersthelfer von Mann attackiert, dem er helfen wollte

In Pinneberg ist ein Ersthelfer bei einem Einsatz in der Fußgängerzone von dem Mann, dem er helfen wollte, angegriffen und schwer verletzt worden. Das ist seine Geschichte: Dirk Schünemann (63) leistete Erste Hilfe und landete selbst im Krankenhaus. Der Kummerfelder Rettungsassistent wollte schlicht nur helfen und wurde dabei selbst Opfer von Gewalt – und das am helllichten Tag. Nun ist er durch die Attacke bis auf ungewisse Dauer auf Gehhilfen angewiesen. Gegen den Angreifer läuft mittlerweile ein Strafverfahren.


