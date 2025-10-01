Gewalttat im Norden: Mann soll versucht haben, seine Mutter (75) zu töten

Blutige Gewalttat in Leer: In der ostfriesischen Stadt soll ein 43-jähriger Mann versucht haben, seine pflegebedürftige Mutter (75) zu töten. Der Mann wurde festgenommen.

Am Sonntag hatte es einen Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Leerort gegeben. Dabei war eine 75-jährige Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen durch Schnittwunden aufgefunden worden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und wird dort seitdem intensivmedizinisch behandelt.

Wie die Staatsanwaltschaft Aurich nun mitteilte, wird dem 43-jährigen Sohn der Verletzten die versuchte Tötung seiner im gemeinsamen Haushalt lebenden Mutter vorgeworfen.

Das könnte Sie auch interessieren: Block-Prozess: Bekommen Kinder-Entführer „freies Geleit“?

Polizeibeamte hatten den Tatverdächtigen am Sonntag vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde am Montag Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. (mp)