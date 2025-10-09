Falschfahrer aus Hamburg verursacht auf A7 drei Unfälle

Ein 86-jähriger Mann aus Hamburg ist in falscher Richtung über die Autobahn 7 gefahren und hat dabei mehrere Unfälle verursacht. Durch die insgesamt drei Kollisionen sei nach ersten Erkenntnissen aber niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Den Ermittlungen zufolge fuhr der Mann am Mittwochabend an der Raststätte Hildesheimer Börde West entgegen der Fahrtrichtung auf die A7 in Richtung Kassel. Nach etwa einem Kilometer kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Auto eines 22-Jährigen.

Irrfahrt auf A7: Trotz Kollisionen kein Halt

Der Rentner fuhr weiter, bis ihm nach etwa vier Kilometern ein 47-Jähriger aus Bad Harzburg entgegenkam. Dieser Fahrer wich aus und stieß mit einem Lastwagen zusammen.

Wieder setzte der 86-Jährige seine Fahrt fort. Nach knapp zwei Kilometern musste ein unbekannter Fahrer eines Transporters eine Vollbremsung einleiten, um eine weitere Kollision zu vermeiden. Ein 46-jähriger Fahrer dahinter konnte aber nicht mehr bremsen und fuhr auf den Transporter auf.

Tank leer: Führerschein weg

Die Polizei sperrte die A7 an der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt. Der 86-Jährige wendete sein Auto daraufhin und kam kurz darauf mit leerem Tank auf dem Standstreifen zum Stehen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zeitlich und örtlich desorientiert war. Er wurde zur Wache gebracht und untersucht. Wegen des Verdachts auf Beeinflussung durch Medikamente wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. (dpa/ee)