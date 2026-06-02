Fall Fabian: Angeklagte führte Polizei zur Leiche – schockierende Bilder im Gericht

Im Mordprozess um den Fall des achtjährigen Fabian hat ein Polizist ausgesagt. Demnach informierte die angeklagte 30-Jährige die Polizei selbst – und zeigte den Beamten den Fundort der Leiche.

Sie habe die Beamten gemeinsam mit einer Bekannten zum Fundort der Leiche geführt, sagte der Polizist vor dem Landgericht Rostock aus. Die beiden Frauen hätten damals angegeben, mit Hunden spazieren gewesen zu sein. Er war nach eigenen Angaben der erste Polizist an dem Tümpel bei Klein Upahl (Landkreis Rostock).

Fall Fabian: Fotos des verbrannten Körpers gezeigt

Beide Frauen seien aufgeregt gewesen, sagte der Beamte. Auf ihn hätten sie aber nicht tief betroffen oder geschockt gewirkt. Vor Ort sei er anschließend durch hohes Gras zu dem toten Jungen gegangen.

Im Gerichtssaal 2.002 wurden Fotos und Nahaufnahmen des nahezu völlig verbrannten Körpers gezeigt. Richter Holger Schütt hatte die rund 90 Zuschauer im Saal zuvor gewarnt, dass erneut Bilder gezeigt würden, die schwer zu ertragen sein könnten.

Der Bildbericht enthielt auch Fotos vom Fundort. Dieser wurde in dem Bericht als „Wildschweinkuhle“ bezeichnet. Fabians Mutter, die als Nebenklägerin an dem Prozess teilnimmt, war wegen der Fotos nicht zum Verhandlungstermin erschienen.

Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen

Angeklagt ist eine 30-jährige Frau. Sie ist mit Fabians Vater liiert und kannte den Jungen gut. Seit November 2025 sitzt sie in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Die Ermittler haben an dem Tümpel, wo Fabian tot aufgefunden wurde, sowohl Fußabdruckspuren des Jungen als auch der Angeklagten gefunden. Mehrere dicht beieinander liegende Spuren der jeweiligen Schuhabdrücke wurden dokumentiert und am achten Verhandlungstag in einem Bildbericht vorgestellt.

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Der Grundschüler wurde am 10. Oktober 2025 getötet. Am 14. Oktober wurde seine Leiche gefunden. Zum Auftakt des achten Prozesstages gab das Gericht zusätzliche Verhandlungstermine bis Anfang September bekannt. Als weiterer Zeuge ist an diesem Prozesstag auch ein Kommissar geladen. Er soll die 3D-Tatort-Rekonstruktion erläutern. (dpa/mp)