Fahndung im Norden: Straftäter nutzt Ausgang für Flucht

Obwohl ein Mann in einer psychiatrischen Einrichtung mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen untergebracht war, ist ihm die Flucht gelungen. Die Polizei bittet nun bei der Suche nach dem Straftäter die Bevölkerung um Mithilfe – warnt aber ausdrücklich davor, den Mann anzusprechen.

Die Polizei sucht jetzt mit Nachdruck nach dem Mann, der in einem psychiatrischen Krankenhaus in Hildesheim stationär untergebracht war. Der 30-Jährige sei am Mittwochabend von einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Wo er sich während des Ausgangs aufgehalten hat, sei unklar. Die Polizei habe ihn bisher nicht finden können und es fehle jede Spur von dem potenziell gefährlichen Mann.

Öffentlichkeitsfahndung: Die Polizei bittet um Mithilfe

Die Behörden bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer den Mann sieht, solle sich ihm aber keineswegs nähern, sondern die 110 wählen.

Warum genau der 30-Jährige im Maßregelvollzug untergebracht war, teilte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte nicht mit.

Der Mann ist den Angaben zufolge 1,78 Meter groß, schlank und hat eine dunkle Hautfarbe, braune Augen sowie kurze schwarze Rasta-Locken. Auf seinen linken Unterarm ist ein „K“ tätowiert, auf dem rechten Oberarm die Buchstabenkombination „PE“. Weiter teilten die Beamten mit, dass er zuletzt mit einer schwarz-weißen Collegejacke mit weißer Aufschrift, einem schwarzen Pullover, einer weiten blauen Jeans und beigefarbenen Schuhen bekleidet war. Er habe zuletzt einen schwarzen Rucksack und ein neongrünes Mountainbike bei sich gehabt. (dpa/ee)