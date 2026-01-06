Explosionsgefahr! Plötzlich schlagen Flammen aus Krankentransporter

Kurz nachdem die Besatzung Probleme an ihrem Krankentransportfahrzeug bemerkt, schlagen Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr muss löschen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

In Lübeck ist am Montag ein Krankenwagen durch einen Brand nahezu vollständig zerstört worden. Das Fahrzeug geriet gegen 20.30 Uhr im Stadtteil St. Jürgen in Brand, wie die Polizeidirektion Lübeck mitteilte. Nachdem die Besatzung Probleme mit dem Motor festgestellt hatte, hielt sie an. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten.

Polizei sperrt Straße für mehrere Stunden

Wegen möglicher Explosionsgefahr durch mitgeführte Sauerstoffflaschen sperrte die Polizei den Mönkhofer Weg von der Stadtweide bis zum Bahnhaltepunkt St. Jürgen. Die Anwohner der angrenzenden Gebäude wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, um eine Gefährdung zu vermeiden. Nach zwei Stunden wurde der Einsatz beendet.

Die Besatzung des Rettungswagens blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Ursache für den Brand sei nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt. Hinweise auf eine Straftat lägen nicht vor. (dpa)