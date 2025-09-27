mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Menschen am Strand

Der Strand von Warnemünde. Auch hier wurden viele tote Fische angespült. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Wüstneck

  • Rostock

Etliche tote Fische an Stränden von Ostsee-Stadt angeschwemmt

An mehreren Stränden in Rostock sind nach Angaben der Stadt etliche tote Fische aufgetaucht. Seit Freitag seien „zahlreiche tote Flundern, Schollen und Dorsche angeschwemmt“ worden, teilte die Stadtverwaltung Rostock am Samstagabend mit.

Fischern im betroffenen Abschnitt – entlang der Küste von Markgrafenheide, Hohe Düne, Warnemünde bis Heiligendamm – sei der Fang von Fischen zum Verzehr derzeit untersagt, Anglern im weiteren Küstenbereich werde empfohlen, ihre Fänge nicht zu verzehren. Baden in der Ostsee bleibe zwar erlaubt, das Gesundheitsamt rät aber davon ab, bis sich die Ursache geklärt hat.

Todesursache möglicherweise Sauerstoffmangel

„Ein Sauerstoffmangel in der Ostsee könnte beispielsweise die Ursache sein“, erklärt der Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes, Steffen Zander, einer Mitteilung zufolge.

MOPO

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:
Fest der Liebe: Das teuerste Jawort der Stadt
Volksentscheid zum Klima: Die Nerven liegen blank
Traurige Bilanz: Zwei tote Radfahrer in nur sieben Tagen in Hamburg
Grippesaison: Darum sind schon so viele Hamburger krank
Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag
20 Seiten Sport: St. Pauli dringt auf neues Millerntor & HSV-Kapitän Miro Muheim über seine Rolle und große Ziele
28 Seiten Plan7: Fatih Akins neuer Film, Musik-Legende Graham Nash übers Weltstar-Sein und die USA & Neustart im Thalia-Theater

Experten der zuständigen Behörden wie Lebensmittelüberwachung, Veterinäramt, Rettungsdienst oder Katastrophenschutz haben einen Krisenstab gebildet und beraten über Maßnahmen. Es wurden auch bereits Proben genommen. Mit Ergebnissen sei in der kommenden Woche zu rechnen, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Haie in der Nordsee: Werden Urlauber bald angeknabbert?

Das letzte Fischsterben in diesem Küstenabschnitt hatte es nach Angaben der Stadt im Oktober 2020 am Warnemünder Strand gegeben. Damals galt Sauerstoffmangel als Ursache.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test