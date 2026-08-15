Für die großen Kleinen ist es ein Tag voller Vorfreude und Aufregung: Rund 80.000 Jungen und Mädchen in Niedersachsen haben heute ihren ersten Schultag. Für die höheren Jahrgänge hatte die Schule nach den Sommerferien bereits am Donnerstag wieder begonnen.

Bei der Zahl der Einschulungen handelt es sich um eine Prognose des Kultusministeriums, die auf den Geburtenzahlen und auch auf Erfahrungswerten basiert. Wie sich die flexible Einschulung der Kinder, die erst zwischen dem 1. Juli und 30. September sechs Jahre wurden oder werden, darauf auswirkt, bleibe noch abzuwarten, erklärte ein Sprecher. Diese Kinder können auch ein Jahr später eingeschult werden.

Niedersachsen: Erster Schultag für 80.000 Jungen und Mädchen

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Insgesamt besuchen voraussichtlich rund 890.000 Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr die allgemeinbildenden Schulen, davon rund 835.000 die öffentlichen allgemeinbildenden Schulen.

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Bis 2034 könnte die Zahl auf mehr als eine Million anwachsen, hieß es vor einem Jahr. Erst danach werde sich der Geburtenrückgang in mutmaßlich sinkenden Schülerzahlen bemerkbar machen. Für die angespannte Unterrichtsversorgung ist das trotz Rekordzahlen auch bei den Lehrkräften eine Herausforderung. (dpa)