Im Norden steht jetzt der erste „Fahrrad-Blitzer“. Wer hier zu schnell vorbeiradelt, erhält statt eines Bußgelds aber eine andere Überraschung.

Die Ostseefjord Schlei GmbH mit Keke Vangerow (li.) und Andrea Simons griff jetzt zu einer ungewöhnlichen Maßnahme, um auf der Geltinger Birk zu schnelle Radfahrer für das Risiko zu sensibilisieren. Ostseefjord Schlei GmbH

Ungewöhnliche Aktion auf der Geltinger Birk: Ein „Fahrrad-Blitzer“ hat vor Kurzem zahlreiche Radler „erwischt“. Statt eines saftigen Bußgelds gab es für die Temposünder jedoch eine völlig unerwartete Überraschung.

Die Geltinger Birk zieht jährlich mehr als 10.000 Radfahrer an. Doch wo sich Spaziergänger und immer mehr E-Bikes die schmalen Wege teilen, häufen sich die Konflikte. Nachdem sich in der vergangenen Woche schwere Unfälle ereignet hatten – bei denen ein Radfahrer ums Leben kam –, griff die Ostseefjord Schlei GmbH (OFS) jetzt zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. An der Einfahrt in Falshöft stellten die Verantwortlichen kurzerhand einen „Fahrrad-Blitzer“ auf.

Tempolimit von 15 km/h für Radfahrer auf der Geltinger Birk

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Wer auf den Wegen des weitläufigen Naturschutzgebiets unterwegs ist, darf eigentlich nicht schneller als 15 Kilometer pro Stunde fahren. Zahlreiche Radler tappten jedoch bereits ahnungslos in die neue Tempofalle; ihnen war diese Regelung schlichtweg nicht bekannt.

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Die Initiatoren setzten mit ihrer Aktion dabei auf einen spielerischen Lerneffekt. Die gestoppten Zweiradfahrer erhielten eine Postkarte mit der klaren Botschaft „Tempo raus / Natur rein“. Damit verbunden war der Appell zu mehr Rücksicht und angemessenem Tempo.

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Postkarten statt Bußgeldbescheid für zu schnelle Radfahrer auf der Birk

Der Clou an dieser durchaus charmanten Verwarnung: Die verteilten Karten enthalten Saatgut und können nach dem Lesen direkt in die Erde gepflanzt werden. So verwandelt sich der Denkzettel in einen blühenden Beitrag für die Umwelt. Andrea Simons, Marketingleiterin der OFS, zieht ein positives Fazit der „Blitzer“-Aktion: „Wir sind mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Die meisten zeigten Verständnis für unser Anliegen.“

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Um die Geschwindigkeitsbegrenzung künftig besser in die Köpfe der Besucher zu bekommen, denkt die OFS über weitere Schritte nach. Laut Simons könnten deutlich größere und auffälligere Hinweisschilder an den Einfahrten zur Birk helfen, das Tempo dauerhaft zu drosseln. Auch Nils Kobarg, Leiter der Integrierten Station Geltinger Birk, setzt auf Aufklärung und Einsicht. Schließlich gehe es um ein rücksichtsvolles Miteinander in dem „besonderen Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten“.

Sichere Geltinger Birk für Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen

Bereits vor der Aktion hatten die Akteure rund um die Birk intensiv über Sicherheitskonzepte für das Schutzgebiet diskutiert, nachdem es immer wieder negative Rückmeldungen zu schnellen oder rücksichtslosen Radfahrern gegeben hatte. Eine komplett fahrradfreie Birk stand dabei aber nie zur Debatte.

Neben dem nun erfolgreich getesteten „Blitzer“ standen auch bauliche Veränderungen wie verengte Wege oder die Rückkehr historischer Eingangstore auf der Ideenliste, um die Geltinger Birk für Spaziergänger und Radfahrer gleichermaßen sicher zu halten. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)