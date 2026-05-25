Eröffnung des Fehmarnbelt-Tunnels verschiebt sich – Schiene hat das Nachsehen

Erst vor Kurzem wurde medienwirksam das erste Bauelement für den Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark abgesenkt. Die Eröffnung des Tunnels verschiebt sich allerdings erneut – für die Schiene sogar auf noch unbestimmte Zeit. Der Grund dafür liegt auf deutscher Seite.

Bislang sollte die lang versprochene Tunnelverbindung zwischen Fehmarn (Kreis Ostholstein) und der dänischen Insel Lolland eigentlich im Jahr 2029 eröffnet werden. Dass daraus nichts wird, zeichnete sich bereits seit Monaten ab. Jetzt steht fest: Der 18 Kilometer lange Fehmarnbelt-Tunnel soll in zwei Schritten in Betrieb genommen werden.

Fehmarnbelt-Tunnel wird in zwei Schritten eröffnet

„Der angepasste Plan sieht vor, dass zunächst der Straßenteil eröffnet wird, während die Eisenbahnverbindung zu einem späteren Zeitpunkt folgt“, heißt es in einer Mitteilung des dänischen Bauherren „Sund & Baelt“. Der Grund dafür: Die erforderlichen Anlagen auf deutscher Seite müssten noch fertiggestellt werden. Eine große Überraschung ist das nicht. Denn während die Dänen schon längst gruben, verzögerten hierzulande zahlreiche Klagen und langwierige Genehmigungsverfahren den Baubeginn.

„Sund & Baelt“-Chef Mikkel Hemmingsen bezeichnete diese Entwicklung als „bedauerlich für die Mobilitätswende und für die Bahnreisenden.“ Die schrittweise Eröffnung sei allerdings nötig, „um die Komplexität in der abschließenden Projektphase zu reduzieren.“

Neuer Zeitplan für Tunnelverbindung steht noch nicht fest

Laut der dänischen Zeitung „Børsen“ könnte die Straßenverbindung frühestens im Jahr 2032 eröffnet werden – für die noch spätere Bahnstrecke gibt es bislang keine Angaben. Der dänische Bauherr „Sund & Baelt“ will demnächst einen neuen Zeitplan vorlegen.

Ist der über sieben Milliarden teure Tunnel einmal in Betrieb, soll die Autofahrt unter dem Fehmarnbelt nur noch zehn Minuten, die Zugfahrt nur noch sieben Minuten dauern. Die Zugfahrt zwischen Hamburg und Kopenhagen würde sich so von fünf Stunden auf zweieinhalb verkürzen. (aba)