Die Geschwindigkeit eines E-Bikers in Ammersbeck hat die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Offenbar war das Rad manipuliert.

Ein ungewöhnliches Überholmanöver hat am Dienstagmorgen in Ammersbek (Kreis Stormarn) die Aufmerksamkeit eines Polizisten geweckt: Auf dem Weg zum Dienst wurde der Beamte auf der Lübecker Straße von einem Mann auf einem Elektrorad überholt. Das Pedelec war offenbar manipuliert.

Der Polizist war selbst mit einem E-Bike unterwegs, als der andere Radfahrer an ihm vorbeizog. Dabei fiel ihm sofort auf, dass etwas nicht stimmte: Der Mann soll deutlich schneller als die für zulassungs- und versicherungsfreie Pedelecs erlaubten 25 km/h gefahren sein. Ein Versicherungskennzeichen war an dem Rad jedoch nicht angebracht.

Der Beamte informierte daraufhin seine Kollegen. Diese stoppten den Radfahrer vor der Polizeistation Ammersbek und kontrollierten ihn. Bei dem Mann handelt es sich um einen 44-jährigen Deutschen aus dem Kreis Stormarn.

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Polizei findet Hinweise auf Manipulation am Pedelec

Bei der Kontrolle fanden die Beamten Hinweise darauf, dass das Rad technisch manipuliert worden sein könnte. Dadurch soll die mögliche Höchstgeschwindigkeit unerlaubt erhöht worden sein.

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Das Zweirad verfügte zudem nicht über den erforderlichen Haftpflichtversicherungsschutz und hätte nach Angaben der Polizei in diesem Zustand nicht in Betrieb genommen werden dürfen. Dem 44-Jährigen droht nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

S-Pedelec und Pedelec: Das sind die Unterschiede

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Die Polizei weist zugleich auf die Unterschiede zwischen Pedelecs und sogenannten S-Pedelecs hin. Bei einem normalen Pedelec unterstützt der Motor nur beim Treten und bis maximal 25 km/h. Fahrerlaubnis, Kennzeichen und Versicherung sind nicht erforderlich, ein Mindestalter gibt es ebenfalls nicht. Pedelecs dürfen und sollten auf vorhandenen Radwegen gefahren werden. Eine Helmpflicht besteht nicht, die Polizei rät jedoch dringend zum Tragen eines Helms.

S-Pedelecs unterstützen dagegen bis zu 45 km/h und gelten rechtlich als Kleinkrafträder. Dafür sind ein Führerschein der Klasse AM, eine Versicherung und ein Versicherungskennzeichen erforderlich. Das Mindestalter liegt bei 16 Jahren. Radwege sind tabu, gefahren werden muss auf der Straße. Zudem ist ein speziell genormter Helm Pflicht.

Die Polizei warnt vor Manipulationen an Pedelecs. Deren Motor, Bremsen, Rahmen und weitere Bauteile sind für eine Unterstützung bis 25 km/h ausgelegt. Unerlaubtes Tuning könne dazu führen, dass der Motor überhitzt, Bremsen nicht ihre volle Wirkung entfalten oder im schlimmsten Fall tragende Teile brechen. Schwere Unfälle könnten die Folge sein. Die Polizei empfiehlt daher, sich vor dem Kauf eines Elektrofahrrads über die geltenden Regeln zu informieren und die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. (mp)