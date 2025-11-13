Er fuhr ohne Licht und zu schnell: Senior nach Unfall in Lebensgefahr

Schwerer Unfall auf Usedom: Ein 73-Jähriger kam bei Korswandt von der Straße ab und wurde lebensgefährlich verletzt. Feuerwehr und Rettungshubschrauber waren im nächtlichen Einsatz – nun ermittelt die Polizei.

Der Senior war mit seinem Wagen laut Angaben der Polizei vermutlich ohne eingeschaltetes Licht und deutlich zu schnell unterwegs, als er im Dunkeln von einer Landstraße bei Korswandt im Landkreis Vorpommern-Greifswald abkam.

Im Norden: Senior im Wagen eingeklemmt

Er stieß am Mittwoch mit seinem Wagen gegen mehrere Verkehrszeichen, prallte gegen einen Baum und blieb schließlich im Straßengraben stehen.

Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten Mann aus dem Wagen befreien. Ein Rettungshubschrauber flog den 73-Jährigen in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten eine Alkoholfahne des Fahrers. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, hieß es. Gegen den Autofahrer werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (dpa/mp)