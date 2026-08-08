Das Tourismus-Highlight im Harz – die Brockenbahn – hat im September schon weit vor dem Brocken-Gipfel seine Endstation. Grund dafür sind Gleisarbeiten.

Die Brockenbahn ist eine beliebte Attraktion für Touristinnen und Touristen im Harz. Nun kann die Lokomotive wegen Bauarbeiten fast drei Wochen lang nicht bis zum Gipfel des Brocken fahren.

Mit 1141 Metern ist der Brocken der höchste Gipfel Norddeutschlands. Für 43 Euro können Besucher:innen den Gipfel in einer historischen Dampflok sitzend und den Ausblick genießend erklimmen. Das ist ab dem Bahnhof Drei-Annen-Hohne innerhalb von 50 Minuten möglich. Der Zug bringt seine Passagiere ganz ohne Zahnräder zu Deutschlands zweithöchstem Bahnhof (der höchste liegt auf der Zugspitze).

Normalerweise wird die Strecke mehrmals täglich befahren, aber ab dem 31. August hält die Brockenbahn bereits im Wernigeröder Ortsteil Schierke auf einer Höhe von etwa 680 Metern. Grund dafür sind Gleisarbeiten. Erst ab dem 18. September ist die Strecke zwischen Schierke und dem Gipfel des Brockens wieder freigegeben.

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Schmalspur ist nur einen Meter breit

Harzer Schmalspurbahnen (HSB)-Sprecherin Heide Baumgärtner sagte: „Wir tauschen Schienen und Schwellen vollständig aus.“ Das Gleisnetz bestehe bereits seit über 100 Jahren und durch den Austausch werde die Bahnfahrt komfortabler für die Gäste.

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Die HSB betreibt mit rund 140 Kilometern in Thüringen und Sachsen-Anhalt das längste zusammenhängende Schmalspurnetz Deutschlands. Die Spur ist nur einen Meter breit. (mp)