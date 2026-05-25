Elch schwimmt aus der Ostsee an den Strand – Urlauber filmen seltene Szene

Mit diesem tierischen Besucher hatten Urlauber auf Usedom wohl nicht gerechnet: Ein Elch ist vor der Ostseeküste aus dem Wasser gekommen und anschließend gemütlich in Richtung Wald spaziert.

Spaziergänger beobachteten die ungewöhnliche Szene bereits am vergangenen Donnerstagabend am Strand von Usedom und filmten das Tier dabei. Auf Videos ist zu sehen, wie der Elch zunächst durch die Ostsee stapfte, dann über den Sandstrand lief und später im angrenzenden Wald verschwand. Mehrere Medien berichteten zuerst.

Sucht das Tier nach neuen Revieren?

Elche werden auf Usedom zwar immer wieder gesichtet, Begegnungen direkt am Strand sind aber selten. Im September 2024 spazierte am Strand von Ahlbeck ein Elch mit großem Geweih aus dem Wasser. Experten erklären die Sichtungen damit, dass junge Elche auf der Suche nach neuen Revieren teils weite Strecken zurücklegen – selbst schwimmend durch Ostseegewässer. (rei)