Eis legt Fähre lahm: Ostseeinsel fast abgeschnitten, Besucher müssen wegbleiben

Das frostige Wetter und die Eisbildung entlang der Ostseeküste erschweren zunehmend den Verkehr zur Insel Hiddensee. Weil die Fähre „Vitte“ einen Eisschaden hat, rät der Bürgermeister der Insel Gästen von einer Anreise ab.

„Die vorhandenen Transportmöglichkeiten dienen aktuell ausschließlich der Grundversorgung der Inselbevölkerung“, schrieb Thomas Gens auf seinem Whatsapp-Kanal. Der Eisbrecher „Swanti“ fährt demnach zwischen der Insel Rügen und Hiddensee. Zuvor hatten Medien berichtet.

Auch die Reederei Hiddensee weist auf ihrer Website auf den Eisschaden hin und rät von touristischen Reisen ab. „Die Kapazitäten sind sehr begrenzt. Diese Maßnahme ist notwendig, um insbesondere die Grundversorgung der Insel sowie die medizinische Versorgung sicherzustellen.”

Fähre: „Bewohner der Insel Hiddensee werden bevorzugt“

Demnach gilt am Mittwoch ein Notfahrplan mit drei Fahrten jeweils hin und zurück zwischen Vitte auf Hiddensee und Schaprode auf Rügen. Mitfahrer sollten sich zuvor registrieren. „Ohne Registrierung ist eine Mitnahme leider nicht möglich. Bewohner der Insel Hiddensee werden bevorzugt befördert.”

Laut Gens kommt die Fähre „Vitte“ am Mittwoch in die Werft nach Stralsund. „Der Ausfall wird derzeit auf sieben bis zehn Tage geschätzt. Die genaue Dauer hängt vom Ergebnis der Untersuchung im Dock ab.“

Das könnte Sie auch interessieren: Eisberge auf der Elbe: Polizei warnt – Gemeinde schreitet ein

Ab Donnerstag soll die „Swanti” zwischen Vitte und dem Ort Wittower Fähre auf Rügen verkehren. „Diese Route ist stabiler als die Verbindung nach Schaprode und gewährleistet die Einsatzfähigkeit des Eisbrechers“, erklärte Gens.

Bereits zuvor galt ein eingeschränkter Eisfahrplan von und nach Hiddensee und die „Swanti” war unterwegs zum Eisaufbruch. (dpa/mp)