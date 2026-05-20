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Die dänische Polizei zieht Fahrzeuge von Rasern und Alkoholsündern direkt vor Ort ein.

Die dänische Polizei zieht Fahrzeuge von Rasern und Alkoholsündern direkt vor Ort ein. Foto: Sebastian Iwersen

  • Kliplev

paidEinkassiert und verkauft: Dänische Polizei nimmt Rasern Auto und Führerschein weg

In Dänemark gelten Europas härteste Regeln für Raser und Alkoholsünder. Wer die Grenzen massiv überschreitet, verliert direkt das Auto – völlig egal, wem es gehört. Im Grenzgebiet zu Flensburg greift die Polizei seit fünf Jahren hart durch, wie aktuelle Zahlen belegen. Mit Erfolg.

Mit 210 km/h rauschte er in die Falle: Es passierte an einem Mittwochabend Ende April auf dem Sønderborg-Motorvej, der Autobahn zwischen Kliplev und Sonderburg, und damit nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt: Eine Zivilstreife der dänischen Polizei stoppte einen 25-jährigen Mann aus der Kommune Apenrade, der mit atemberaubendem Tempo über den Asphalt raste.

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