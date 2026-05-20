In Dänemark gelten Europas härteste Regeln für Raser und Alkoholsünder. Wer die Grenzen massiv überschreitet, verliert direkt das Auto – völlig egal, wem es gehört. Im Grenzgebiet zu Flensburg greift die Polizei seit fünf Jahren hart durch, wie aktuelle Zahlen belegen. Mit Erfolg.

Mit 210 km/h rauschte er in die Falle: Es passierte an einem Mittwochabend Ende April auf dem Sønderborg-Motorvej, der Autobahn zwischen Kliplev und Sonderburg, und damit nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt: Eine Zivilstreife der dänischen Polizei stoppte einen 25-jährigen Mann aus der Kommune Apenrade, der mit atemberaubendem Tempo über den Asphalt raste.