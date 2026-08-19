Bei Razzien in Schleswig und Nordfriesland findet die Polizei mehr als 23 Kilo Drogen. Besonders ein Fund sorgt bei Ermittlern für Aufsehen.

Die Polizei stelle rund 20 Kilo Rauschgift, Falschgeld und eine Schreckschusswaffe sicher. Polizei Flensburg

Monatelang ermittelte die Kripo im Verborgenen. Am Dienstag schlug die Polizei zeitgleich an acht Objekten in Schleswig und Nordfriesland zu. Der Fund der Ermittler übertraf die Erwartungen deutlich. Ecstasy-Pillen waren unter anderem mit Hakenkreuzen versehen.

Über mehrere Monate andauernde Ermittlungen der Kriminalpolizei Schleswig und der Staatsanwaltschaft Flensburg gipfelten am Dienstagmorgen, 18. August 2026, in einer groß angelegten Durchsuchungsaktion.

Im Visier der Behörden stehen zwei in Schleswig wohnhafte Brüder im Alter von 23 und 27 Jahren. Ihnen wird der gewerbsmäßige Handel mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge vorgeworfen.

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Acht Wohnungen und Lagerorte gleichzeitig durchsucht

Mit Unterstützung der Kriminalpolizeistellen aus Husum und Flensburg vollstreckten die Einsatzkräfte zeitgleich Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt acht Objekten. Neben den Wohnungen der beiden Hauptbeschuldigten wurden auch Räumlichkeiten weiterer mutmaßlich beteiligter Personen sowie gezielt ermittelte Lagerörtlichkeiten in Schleswig und im südlichen Nordfriesland durchsucht.

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Kiloweise Drogen sichergestellt – teilweise mit Nazi-Symbolen

Die Ermittler stießen bei den Durchsuchungen auf ein umfangreiches Drogenlager. Insgesamt stellten die Beamten rund 17 Kilogramm Marihuana und Haschisch, etwa fünf Kilogramm Amphetamin sowie 1,1 Kilogramm Kokain sicher. Insgesamt fielen den Ermittlern damit mehr als 23 Kilo Rauschmittel in die Hände. Für Erstaunen sorgte zudem eine mittlere zweistellige Anzahl an Ecstasy-Tabletten, die mit eingeprägtem Reichsadler und Hakenkreuz versehen waren.

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Neben den Betäubungsmitteln beschlagnahmte die Polizei rund 6000 Euro Falschgeld, eine Schreckschusswaffe sowie diverse elektronische Beweismittel und Vermögenswerte. Auch ein Auto der Beschuldigten wurde vor Ort eingezogen.

Brüder werden dem Haftrichter vorgeführt

Die beiden festgenommenen Brüder werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)