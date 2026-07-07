Ein Bio-Hersteller ruft das Milchprodukt zurück. Verkauft wurde es unter anderem in Hamburg und Schleswig-Holstein und anderen Ländern

Die können Darminfektionen auslösen: Wegen des Nachweises von E.coli-Bakterien der Gattung STEC/EHEC ruft die Herstellerfirma Hof Dannwisch den „Salatkäse Kräuter“ zurück.

Wie die Webseite lebensmittelwarnung.de mitteilte, ist die Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 27. Juli und 31. Juli betroffen. Verkauft wurde der Weichkäse den Angaben zufolge in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.

Manche E.coli-Bakterien können Darminfektionen auslösen

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Die meisten E.coli-Bakterien sind harmlose Besiedler des menschlichen Darms. Sie sind den Angaben zufolge jedoch ein Hinweis auf eine Verunreinigung in Lebensmitteln. Manche E.coli-Bakterien können Darminfektionen mit Symptomen wie Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtem Fieber auslösen.

Kunden erhalten den Angaben zufolge auch ohne Kassenbon bei Rückgabe des Produkts dort, wo sie es gekauft haben, ihr Geld zurück. (dpa/mp)