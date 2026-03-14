Dumm gelaufen: Bekiffter Fahrer flüchtet vor Polizei und landet in Sackgasse

Schwerin: Eine Verfolgungsjagd endete für den 27-Jährigen in einer Sackgasse. Er war mit gefälschten Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs – und stand anscheinend zusätzlich unter Drogeneinfluss.

Ein 27 Jahre alter Mann aus Schwerin ist beim Versuch, vor der Polizei zu flüchten, in einer Sackgasse gelandet. Wie das Polizeipräsidium Rostock am Freitag mitteilte, war der Fahrer den Beamten zuvor wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit an einer Kreuzung aufgefallen. Als der Mann die Streife bemerkte, trat er aufs Gaspedal.

Verfolgungsjagd durch Schwerin

Bei der anschließenden Verfolgung fuhr er den Beamten zufolge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch eine Straße im Schweriner Stadtteil Görries. Am Ende der Straße, die in einer Sackgasse endet, konnte die Polizei das Fahrzeug schließlich stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Auto nicht zugelassen war, die Kennzeichen gefälscht waren und der Fahrer keinen Führerschein besaß. Ein Drogenschnelltest reagierte laut Polizei positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde.

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Der 27-Jährige ist den Behörden laut Polizei Schwerin bereits wegen ähnlicher Vorfälle bekannt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung sowie Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. (dpa/mp)