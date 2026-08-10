Einmal im Jahr verwandelt sich das Watt vor Cuxhaven in eine Rennbahn: Traber und Galopper liefern sich ein Rennen - gegeneinander und gegen die Gezeiten.

Wo sonst Wattwürmer in Ruhe ihre Gänge graben, liefern sich Pferde heute einen Wettkampf: Das Duhner Wattrennen geht in die 90. Runde. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer werden zu dem Spektakel an der Cuxhavener Küste erwartet.

Sobald Ebbe ist, wird eine 1200 Meter lange Rennstrecke auf dem Meeresboden abgesteckt und dann heißt es: Auf die Plätze, fertig, los!

Duhner Wattrennen startet am Sonntag in die 90. Runde

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Traber und Galopper preschen durch den Schlick vor Cuxhaven, elf Rennen in unterschiedlichen Distanzen sind geplant. Der Wettkampf muss in wenigen Stunden über die Bühne gehen, solange der Meeresboden trockengefallen ist.

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Das Duhner Wattrennen findet seit 1902 statt und gilt als weltweit einzigartig. Tierschutzorganisationen wie PETA kritisieren den Wettkampf seit Jahren. Umstrittene Hilfsmittel, um die Pferde anzutreiben, sind inzwischen verboten. Nach den Protesten wurden zudem die Kontrollen durch Veterinäre verstärkt. (dpa/mp)