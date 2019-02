Dreister geht's kaum!: Frau versorgt Unfallopfer – und wird bestohlen

Kreis Pinneberg -

Dreister geht's kaum: Als eine Frau Mittwochnachmittag zusammen mit drei weiteren Passanten einen gestürzten und verletzten Motorradfahrer (50) half und erstversorgte, hat ein Unbekannter währenddessen ihre Tasche geklaut!

Nach Angaben der Polizei legte sie ihre Tasche am Straßenrand ab, um den Verletzten, der mit einem Elektro-Rad eine Probefahrt machte, helfen zu können. Als die Beamten am Unfallort an der Kieler Straße in Bönningstedt eintrafen, war die Tasche samt Geldbörse, Handy und persönliche Dokumenten weg.

Wenige hundert Meter entfernt konnte die Polizei die gestohlene Tasche vor einem Supermarkt ausfindig machen. Das Handy und die Dokumente befanden sich noch darin, allerdings fehlte eine "geringe Menge Bargeld".

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefonnummer 040/55601090.