In Schleswig-Holstein und in Hamburg steigt die Zahl der Firmeninsolvenzen drastisch. Welche Summen und Entwicklungen das Statistikamt Nord nennt.

Von den Unternehmensinsolvenzen sind in Hamburg 2680 und in Schleswig-Holstein 3641 Arbeitnehmer:innen betroffen. picture alliance/dpa | Oliver Berg

Im ersten Halbjahr 2026 haben in Hamburg 441 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Das waren 7,8 Prozent beziehungsweise 32 Verfahren mehr als im ersten Halbjahr 2025, wie das Statistikamt Nord mitteilte. In den vergangenen zehn Jahren lag der Wert damit nur in den beiden Halbjahren des Jahres 2016 sowie im zweiten Halbjahr 2025 höher.

Von den Insolvenzen betroffen waren mindestens 2680 Beschäftigte. Die voraussichtlichen Forderungen beliefen sich auf fast 702 Millionen Euro. Im Durchschnitt schuldeten die insolventen Unternehmen ihren Gläubigerinnen und Gläubigern 1,6 Millionen Euro.

Das Insolvenzgericht entschied nach Angaben der Statistiker zudem im ersten Halbjahr 2026 über 1156 Anträge von Privatpersonen auf Verbraucherinsolvenz. Das waren 3,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Durchschnittlich war eine insolvente Person mit 41.800 Euro verschuldet.

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Deutlicher Anstieg auch in Schleswig-Holstein

Auch die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Schleswig-Holstein ist im ersten Halbjahr 2026 deutlich angestiegen. Insgesamt haben die Insolvenzgerichte 571 entschiedene Anträge gemeldet, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Das waren 26 Prozent beziehungsweise 117 Verfahren mehr als im ersten Halbjahr 2025. Einen höheren Halbjahreswert gab es zuletzt im ersten Halbjahr 2012. Im längerfristigen Vergleich gab es in den meisten Halbjahren zwischen 2002 und 2010 jedoch noch mehr Insolvenzen als in der ersten Jahreshälfte 2026.

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Mindestens 3641 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren nach Angaben der Statistiker im ersten Halbjahr 2026 direkt von einer Unternehmensinsolvenz betroffen. Das entspricht einem Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Summe der voraussichtlichen Forderungen lag bei 458 Millionen Euro und damit um 8,3 Prozent niedriger als im ersten Halbjahr 2025. Im Durchschnitt schuldeten die insolventen Unternehmen ihren Gläubigerinnen und Gläubigern 802.700 Euro.

Weniger Verbraucherinsolvenzen

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Am häufigsten wurden Unternehmensinsolvenzen in den Kreisen Herzogtum Lauenburg (65 Fälle) und Stormarn (63 Fälle) gemeldet. Nach Wirtschaftszweigen traten die meisten Insolvenzen im Baugewerbe auf (116 Fälle).

Die Gerichte entschieden zudem im ersten Halbjahr 2026 über 1619 Anträge von Privatpersonen auf Verbraucherinsolvenz. Das waren sieben Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Durchschnittlich war eine insolvente Person mit 42.900 Euro verschuldet. (dpa/mp)