DNA-Test bringt Gewissheit: Leichenteile stammen von vermisster Frau

Die Ermittler gingen bereits davon aus, dass die Leichenteile zu einer im Dezember verschwundenen Frau gehören. Ein DNA-Test brachte jetzt Gewissheit.

Nach dem Fund von Leichenteilen in Goldenbow im Landkreis Ludwigslust-Parchim steht jetzt fest: Es handelt sich wie schon vermutet um die Überreste einer getöteten, 49 Jahre alten Frau aus Hagenow. Ein DNA-Vergleich habe Gewissheit über die Identität gebracht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin. Zuvor hatten Medien berichtet.

Schon Anfang Januar war in dem Fall ein 37-Jähriger wegen Mordverdachts verhaftet worden. Er soll die 49-Jährige getötet haben. Die beiden waren den Ermittlern zufolge miteinander bekannt. Der Verdächtige steht demnach im Verdacht, die Frau aus einem finanziellen Motiv heraus getötet zu haben. (mp/dpa)