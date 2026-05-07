Dieser Moment ist historisch für den Norden!

Das erste Bauelement für den Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark ist abgesenkt worden. Die 217 Meter lange Betonkonstruktion liegt auf dem Meeresboden, wie die staatseigene dänische Bau- und Betreibergesellschaft Femern A/S mitteilte.

Die Konstruktion sei mit dem dänischen Tunnelportal, der Ein- und Ausfahrt, verbunden worden. Insgesamt sollen 89 Betonelemente abgesenkt werden.

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Der Fehmarnbelt-Tunnel soll die deutsche Ostsee-Insel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden und dadurch die Fahrtzeit zwischen Hamburg und Kopenhagen verkürzen. Ursprünglich sollte der Tunnel 2029 fertig werden. Der Bau liegt laut Projektgesellschaft aber rund zwei Jahre hinter dem Zeitplan. Das Baubudget beträgt demnach 7,5 Milliarden Euro. (dpa/mp)