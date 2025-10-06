mopo plus logo
Einschulungsfeier am Gymnasium Wentorf

Einschulungsfeier am Gymnasium Wentorf: Im neuen 5. Jahrgang gibt es eine komplett smartphonefreie Klasse. Foto: hfr

  • Wentorf

paidLernen statt daddeln: Ansturm auf Schul-Klasse mit Handyverbot!

Handy statt Schultüte: Viele Kinder bekommen zum Wechsel in die 5. Klasse der weiterführenden Schule von ihren Eltern ein Smartphone geschenkt. Und das, obwohl Ärzte, Hirnforscher und Pädagogen vor den Gefahren eines zu frühen Internet- und Social-Media-Einstiegs warnen. Das Gymnasium Wentorf vor den Toren Hamburgs geht jetzt einen entschiedenen Weg: Seit diesem Schuljahr gibt es das Angebot einer smartphonefreien Klasse. Das Interesse ist riesig!


