Pärchen streitet so laut, dass die Polizei kommt – jetzt wartet das Gefängnis

Wären sie doch bloß still geblieben! Ein älteres Ehepaar stritt so lautstark, dass die Polizei sich schließlich einmischte. Dabei kam heraus, dass der Mann und die Frau per Haftbefehl gesucht wurden. Mit dem Streiten hat es jetzt ein Ende – ebenso wie mit ihrer Freiheit.

Das Ehepaar geriet am Dienstag am Bremer Hauptbahnhof in einen Streit. Sie diskutierten so laut, dass die Bundespolizei einschritt. Dabei stellte sich heraus, dass der 72-Jährige und die 64-Jährige per Haftbefehl vom Amtsgericht Hamburg gesucht wurden.

Laut Polizei waren beide wegen eines Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Diese zahlten sie allerdings nie. Auch am Dienstag hatten sie das Geld nicht. Daher erwarten die beiden jetzt sechs Wochen Gefängnis – allerdings wie üblich nach Geschlecht getrennt. Den Streitereien konnten die Beamten so ein Ende setzen – zumindest für die nächsten Wochen. (zc)