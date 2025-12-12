Diebe klauen Kupferkabel aus Solarpark – die Länge ist erstaunlich

Unbekannte haben bei Lüttow-Valluhn Kupferkabel von einer beachtlichen Länge gestohlen. Noch fehlt jede Spur der Täter.

Nach ersten Schätzungen sind es Kupferkabel von etwa 90 Kilometern Länge, die laut Polizei in einem Solarenergiepark an der A24 im Kreis Ludwigslust-Parchim gestohlen wurden. Der Schaden beläuft sich demnach auf einen sechsstelligen Wert. Die Polizei geht davon aus, dass es mehrere Täter waren, die die Verbindungskabel für Solarmodule stahlen.

Das könnte Sie auch interessieren: Besonders schwerer Diebstahl: Mehrere Tonnen Kupfer geklaut!

Die Unbekannten waren in der Nacht zum Montag auf dem Gelände eingebrochen. Zu den Hintergründen der Tat und den Tätern selbst gibt es noch keine Hinweise. (dpa/mp)