Der Golfclub Budersand auf Sylt ist erneut zum beliebtesten Club in Deutschland gewählt worden.

Der Golfclub Budersand auf Sylt liegt direkt an der Nordsee. (Archivbild) Seeberg

Golfen zwischen Dünen und Meer: Der Golfclub Budersand auf Sylt ist bei den „Travel Awards 2026“ zum beliebtesten Golfplatz Deutschlands gewählt worden. Für die 2008 eröffnete 18-Loch-Anlage in Hörnum ist es bereits die sechste Auszeichnung dieser Art.

Mehr als 1800 Leserinnen und Leser beteiligten sich an der Abstimmung des „Golf Magazins“. Budersand setzte sich dabei unter anderem gegen das Golf Resort Bad Griesbach und die Anlage „Das Achental“ durch. Das angrenzende Hotel erreichte zudem den zweiten Platz in der Kategorie „Beliebtestes Golf-Resort Deutschlands“.

Der sogenannte Linksplatz liegt direkt an der Nordsee und ist geprägt von Dünen, kräftigem Wind und weitgehend naturbelassenen Flächen. Der Club sieht die Auszeichnung vor allem als Anerkennung für das Team, das die Anlage das ganze Jahr über pflegt.

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