Jede Hilfe kam zu spät: Ein Familienurlaub an der Nordseeküste Dänemarks endet für einen deutschen Touristen tödlich.

Ein 85-jähriger Urlauber ist bei einem Badeunfall am Børsmose-Strand in Dänemark ums Leben gekommen (Symbolbild). IMAGO / Sabine Gudath

Ein 85 Jahre alter Deutscher ist an der dänischen Nordseeküste bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Der Mann wurde am Montag am Børsmose-Strand in der Nähe des Wassers leblos gefunden und konnte von den Einsatzkräften nicht mehr gerettet werden, wie Kommissar Jesper Lynge von der örtlichen Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Den Angaben zufolge machte der 85-Jährige mit seiner Familie Urlaub in Dänemark. Der Unfall habe sich beim Schwimmen ereignet. Nähere Angaben zur Herkunft des Mannes oder zum Unfallhergang machte die Polizei nicht.

Der Børsmose-Strand ist ein bei Touristen beliebter Badestrand an der dänischen Nordseeküste. (dpa/mp)