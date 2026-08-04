Im Norden
Deutscher Tourist stirbt beim Baden an Nordseestrand
Jede Hilfe kam zu spät: Ein Familienurlaub an der Nordseeküste Dänemarks endet für einen deutschen Touristen tödlich.
Ein 85 Jahre alter Deutscher ist an der dänischen Nordseeküste bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Der Mann wurde am Montag am Børsmose-Strand in der Nähe des Wassers leblos gefunden und konnte von den Einsatzkräften nicht mehr gerettet werden, wie Kommissar Jesper Lynge von der örtlichen Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.
Den Angaben zufolge machte der 85-Jährige mit seiner Familie Urlaub in Dänemark. Der Unfall habe sich beim Schwimmen ereignet. Nähere Angaben zur Herkunft des Mannes oder zum Unfallhergang machte die Polizei nicht.
Der Børsmose-Strand ist ein bei Touristen beliebter Badestrand an der dänischen Nordseeküste. (dpa/mp)
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