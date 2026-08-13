Feiner Sand, vorbeiziehende Containerschiffe und überraschend viel Ruhe machen den Elbstrand bei Hollern-Twielenfleth zu einem besonderen Ziel für sonnige Wochenenden. Auch Autor Hasnain Kazim schwärmt von dem Ort, an dem er aufgewachsen ist.

Ein Traum für Sonnenanbeter, Familien und Hundebesitzer: Der Elbstrand von Bassenfleth im Alten Land ist eines dieser Ausflugsziele, für die Hamburger nicht erst bis an die Nordsee fahren müssen. Rund eine Autostunde von der Hansestadt entfernt warten feiner Sand, viel Platz und jede Menge Aussicht aufs Wasser.

Kaum sind die Füße im Sand, kann sich plötzlich ein riesiges Containerschiff ins Blickfeld schieben. Die großen Pötte ziehen teilweise nur wenige hundert Meter vom Ufer entfernt vorbei und sorgen für eine Kulisse, die Bassenfleth von vielen anderen Stränden unterscheidet. Vom Sand aus lassen sich die Schiffe auf ihrem Weg Richtung Hamburg oder hinaus zur Nordsee beobachten – mal Frachter, mal Containerriesen, die langsam durchs Blickfeld wandern und wenig später wieder am Horizont verschwinden.

Beachclub in Bassenfleth bei Stade Bettina Blumenthal

Gerade dieser Gegensatz prägt den Ort: Am Ufer geht es entspannt zu, während draußen auf dem Wasser der internationale Schiffsverkehr vorbeizieht. Wer auf einer Decke im Sand sitzt, bekommt deshalb beides zugleich – Ruhe und das Gefühl, dass die große weite Welt gar nicht so weit entfernt ist.

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Eine besondere Verbindung zu diesem Flecken Erde hat der Journalist und Autor Hasnain Kazim. Der 51-Jährige stammt aus Hollern-Twielenfleth und kennt den Strand seit seiner Kindheit. Sein Urteil fällt eindeutig aus: Für ihn ist Bassenfleth der „schönste Strand der Welt“.

Warum Hasnain Kazim von Bassenfleth schwärmt

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Kazim verbindet mit dem Elbstrand Erinnerungen an Sandburgen, Strandpartys, Spaziergänge und vor allem an die großen Schiffe. Zunächst seien sie „von weitem nur Punkte am Horizont“, bevor sie immer näher kommen und schließlich am Ufer vorbeiziehen – auf dem Weg nach Hamburg oder hinaus Richtung Nordsee.

Das Rauschen des Wassers ließ ihn schon als Kind „die große, weite Welt da draußen erahnen“. Die Schiffe standen dabei nicht nur für das vertraute Bild auf der Unterelbe, sondern auch für die Ferne. Sie tauchten auf, kamen näher und verschwanden irgendwann wieder – unterwegs zu Orten, die vom Bassenflether Strand aus unerreichbar weit erschienen.

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Erinnert schon ein bisschen an die Karibik: der Strand von Bassenfleth Olaf Wunder

Heute lebt Kazim in Wien. Zu seinen Büchern gehört „Grünkohl und Curry“, in dem er die Geschichte seiner Familie und ihrer Einwanderung nach Deutschland erzählt. Auch seine Herkunft spielt darin eine wichtige Rolle. Die Verbindung in den Norden ist geblieben – ebenso die Erinnerung an den Strand seiner Kindheit.

Selbst im Sommer ein Stück Strand für sich

Zu den größten Vorzügen von Bassenfleth gehört die Weitläufigkeit. Selbst wenn an warmen Sommertagen viele Ausflügler kommen, verteilen sich die Besucher über den langen Strandabschnitt. Wer ein Stück am Ufer entlanggeht, findet häufig einen ruhigeren Platz. So kann selbst an einem gut besuchten Tag das Gefühl entstehen, einen kleinen Abschnitt fast für sich allein zu haben.

Das macht Bassenfleth auch für alle interessant, die keine Lust auf dicht an dicht liegende Handtücher oder volle Liegewiesen haben. Viel braucht es für einen Tag hier ohnehin nicht: eine Decke, etwas Proviant und genügend Zeit. Das eigentliche Programm liefern das Wasser, die vorbeifahrenden Schiffe und der weite Blick.

Für Hundebesitzer ist der Strand von Bassenfleth ein Paradies. Olaf Wunder

Je nach Tageszeit verändert sich das Bild. Morgens und abends sind viele Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern unterwegs und drehen ihre Runden am Wasser. Dann gehört das Ufer vor allem Spaziergängern und Gassigehern. Tagsüber kommen an warmen Tagen viele Familien hinzu. Kinder spielen im Sand und am Wasserrand, während die Erwachsenen die Sonne genießen und den Blick über den Strom schweifen lassen.

Wer lieber unterwegs ist, statt auf der Decke zu liegen, kann am Ufer entlang oder über den Deich spazieren. So lässt sich der Strandbesuch leicht mit einer kleinen Tour verbinden – entweder zu Fuß am Wasser oder mit einem Abstecher durch das Alte Land.

Vorsicht beim Baden in der Elbe

An heißen Tagen ist die Abkühlung im Wasser verlockend. Beim Baden ist allerdings Vorsicht geboten: Strömung und Schiffsverkehr können gefährlich werden. Die Strömungsverhältnisse können sich schnell verändern und sind vom Ufer aus nicht immer zu erkennen.

Hinzu kommen die Wellen vorbeifahrender Schiffe. Was vom Strand aus spektakulär aussieht, kann im Wasser schnell unangenehm werden. Deshalb besser in Ufernähe bleiben und auf längere Schwimmstrecken verzichten.

Diese Reiterin gönnt auch ihrem Pony ein bisschen Abkühlung. Olaf Wunder

So findet ihr hin: Parken und WC

Für Autofahrer führt der Weg zunächst bis Jork und von dort über Mittelnkirchen und Steinkirchen weiter nach Hollern-Twielenfleth. Schon die Fahrt führt damit durch einen großen Teil des Alten Landes. Im Ort weisen schließlich Schilder den Weg zum Elbstrand.

Direkt am Zugang befindet sich ein Parkplatz, von dort sind es nur wenige Schritte bis zum Wasser. Die erste Stunde auf dem Parkplatz ist kostenlos, danach werden Parkgebühren fällig. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es in der Umgebung. Dabei unbedingt auf die jeweilige Beschilderung achten.

Auf dem Parkplatz befindet sich außerdem ein Toilettenhäuschen – praktisch für alle, die mehrere Stunden am Strand verbringen möchten.

Unser Tipp: Picknickdecke, Sonnencreme und etwas Proviant einpacken und genügend Zeit mitbringen. Wer nur kurz vorbeischaut, verpasst womöglich gerade das, was Bassenfleth besonders macht: eine Weile im Sand sitzen, den Blick schweifen lassen und darauf warten, welches Schiff als Nächstes auftaucht.

Sonnenaufgang am Bassenflether Strand Olaf Wunder

Besonders schön ist es am frühen Morgen oder gegen Abend. Dann wird es ruhiger, die Sonne steht tiefer und am Ufer sind vor allem Spaziergänger und Hundebesitzer unterwegs. Draußen zieht vielleicht gerade einer der großen Pötte langsam vorbei.

Spätestens dann lässt sich gut nachvollziehen, warum Kazim über seinen Heimatstrand sagt: „Bassenfleth war wie Urlaub, nur direkt vor der Haustür.“