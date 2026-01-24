Dauerfrost im Norden: Eisdicke auf der Ostsee nimmt zu

Leichter Dauerfrost lässt das Eis auf der Ostsee weiter anwachsen. Auch für die kommenden Tage werden niedrige Temperaturen erwartet.

Bei leichtem Dauerfrost nehmen die Eisdicken auf der Ostsee vor allem im Osten weiter zu. Das Stettiner Haff sei vollständig mit bis zu 15 Zentimeter dickem Eis bedeckt, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit. Im Greifswalder Bodden sei der nordwestliche Teil mit sehr dichtem, bis 15 Zentimeter dickem Eis bedeckt.

Zehn Zentimeter dickes Eis am Greifswalder Bodden

Ansonsten befindet sich im Greifswalder Bodden laut BSH sehr dichtes, bis 10 Zentimeter dickes Eis. Auch in anderen Regionen, etwa im Boddengewässer um Rügen, zwischen Rügen und Hiddensee und in der Nordansteuerung nach Stralsund, ist das Eis örtlich mehr als 10 Zentimeter dick.

Es kommt auch weiterhin zu Einschränkungen in der Schifffahrt. So gilt etwa ein Nachtfahrverbot zwischen 17.30 Uhr und 7.30 Uhr für die Nordansteuerung Stralsund, für Teile der Ostansteuerung Stralsund, zu den Häfen am Greifswalder Bodden und zum Hafen Stralsund sowie zu den Häfen am Peenestrom.

Wetter im Nordosten bleibt frostig

„Bei meist leichtem Dauerfrost wird sich in geschützten Gebieten Neueis bilden und das Eis weiter an Dicke zunehmen“, teilte das BSH weiter mit.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD bleibt es auch in den kommenden Tagen kalt im Mecklenburg-Vorpommern. Am Samstag liegen die Höchstwerte demnach zwischen -3 und 0 Grad. Auch am Sonntag gibt es oftmals leichten Dauerfrost. Am Montag und Dienstag werden ebenfalls Temperaturen um den Gefrierpunkt vorhergesagt. (dpa/mp)