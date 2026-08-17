Schauer, Wolken und lokale Gewitter bestimmen den Wochenstart im Norden bei Temperaturen um 20 Grad. Welche Prognosen gibt es für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern?

Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bleibt zum Wochenstart wechselhaft und mäßig warm. Statt Freibadwetter stehen Schauer, Wolken und vereinzelt Gewitter auf dem Programm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen bewegen sich meist um die 20-Grad-Marke.

Am Montag ziehen bei wechselnder bis dichter Bewölkung immer wieder Schauer durch. In Mecklenburg-Vorpommern können diese örtlich von kurzen Gewittern begleitet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad. An den Küsten frischt der West- bis Nordwestwind zeitweise auf.

Wie wird das Wetter am Dienstag?

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In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer zunächst ab, bevor sich örtlich Nebel oder Hochnebel bildet. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad, im Binnenland Schleswig-Holsteins teilweise auf 9 Grad. Der Wind bleibt überwiegend schwach, an der Küste mäßig.

Am Dienstag wird es im Tagesverlauf noch wolkiger. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist verbreitet Regen zu erwarten, teils schauerartig. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es neben vielen Wolken zumindest kurze Auflockerungen, regional fällt ebenfalls Regen. Mit 18 bis 21 Grad bleibt es mäßig warm. Der Wind dreht auf Südwest bis Süd und weht an der Küste teilweise stark böig.

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Wechselhaftes Sommerwetter geht am Mittwoch weiter

Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt der Himmel meist dicht bewölkt. Regen und Schauer ziehen durch, vereinzelt sind Gewitter möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 13 Grad.

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Am Mittwoch geht das wechselhafte Sommerprogramm weiter: Bei wechselnder bis starker Bewölkung gibt es erneut Schauer und örtlich Gewitter. Die Höchstwerte erreichen 20 Grad auf Helgoland und Sylt sowie bis zu 22 Grad in Hamburg und Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. Dazu weht mäßiger, an der Küste frischer und zeitweise böiger Südwest- bis Westwind. (dpa/mp)