Dachstuhl von Wohnhaus in Flammen – 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Großeinsatz der Feuerwehr am Samstagmorgen in Kiel: Im Stadtteil Gaarden brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses. Eine dichte Rauchwolke hing über der Stadt.

Laut Feuerwehr wurde gegen 10.15 Uhr schwarzer Rauch aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses an der Johannesstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte loderten bereits meterhohe Flammen aus dem Gebäude. Daraufhin wurde Großalarm ausgelöst.

Feuer in Kiel: Bewohner gerettet – eine Person in Klinik

Rund 100 Retter rückten an und bekämpften den Brand über Drehleitern. Auch Teile des Daches eines Nachbarhauses wurden von den Flammen erfasst. 75 Bewohner der Häuser wurden in Sicherheit gebracht. Laut Polizei wurden zwei Personen durch herunterfallende Brandtrümmer leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Wegen der Rauchwolke wurde die Bevölkerung über die Nina-App gewarnt. Die Löscharbeiten sollen sich laut Feuerwehr noch bis in den späten Nachmittag hinziehen. Grund dafür sind immer wieder aufflammende Glutnester. Viele der Wohnungen sind unbewohnbar geworden.