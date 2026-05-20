Noch Lust auf Camping an Pfingsten? So ist die Buchungslage im Norden

Das Wetter soll zum Wochenende überall schön werden – dementsprechend steigt auch die Nachfrage bei den Anbietern von Urlaubs-Unterkünften. Die Auslastung in Harz, Heide und an der Nordsee ist hoch – vor allem auf Campingplätzen.

Die steigenden Temperaturen locken Pfingsturlauber an die Nordseeküste, in die Heide und den Harz. Gespart wird angesichts hoher Benzinpreise eher an Tagestouren – Hotels und Pensionen verzeichnen eine gute Buchungslage. Besonders begehrt: die Campingplätze im Norden. An der Küste sind manche für das lange Wochenende sogar ausgebucht.

Nordseeküste: Campingsaison in vollem Gange

An der Nordsee ist die Campingsaison spätestens mit den langen Feiertagswochenenden in vollem Gange – der Saisonstart ist dort meistens schon zu Ostern. Laut einer Umfrage der Tourismus-Agentur Nordsee (Tano), die die Nordseeregion zwischen Ems und Elbe touristisch vermarktet, sind viele Campingplätze gerade über die Wochenenden schon gut gebucht. Vor allem Wohnmobilstellplätze seien nachgefragt. Kurzentschlossene könnten aber zum Pfingstwochenende mancherorts noch einen Stellplatz finden.

Wohnmobil-Camper, die spontan an die Küste reisen möchten, können zum Beispiel Wilhelmshaven ansteuern, wo es laut Tano vereinzelt noch freie Stellplätze gibt. Auch der Wohnmobil-Platz im ostfriesischen Küstenort Greetsiel (Landkreis Aurich) war zuletzt schon stark nachgefragt, dort ist vorab keine Reservierung möglich. Der Campingplatz in Schillig im friesischen Wangerland meldet viele Buchungen – auch dort vor allem von Urlaubern mit Reisemobilen. Ausgebucht sind an den Feiertagen dagegen die Campingplätze Wernerwald und Altenbruch in Cuxhaven.

Ob Campingplatz, Hotelzimmer oder Ferienwohnung: Insgesamt meldeten viele Küstenorte laut der Tourismus-Agentur über die langen Feiertagswochenenden eine ähnliche Buchungslage wie im Vorjahr. Es gibt aber so gut wie überall noch freie Unterkünfte. Viele Urlaubsorte setzen daher auf sonniges Wetter, das kurzfristig zu Pfingsten noch weitere Urlaubsgäste an die Nordsee lockt.

Harz: Campingplätze stark gefragt

Auch im Harz sind Campingplätze gefragt. Die Nachfrage sei weiterhin stark, sagte eine Sprecherin des Tourismusverbandes. Aber auch andere Unterkunftskategorien seien bereits gut gebucht. Nur in kleineren Orten sei die Nachfrage noch verhalten. Kurzentschlossene sollten bei der Wahl des Ortes für ihre Unterkunft flexibel sein.

Der zuletzt wieder zunehmende Druck auf die Geldbeutel der Urlauber mache sich eher nicht in der Art der Unterkunft bemerkbar, sagte die Sprecherin. Auch wenn es im Einzelnen schwer nachzuvollziehen sei, gehe sie eher davon aus, dass Urlauber lieber einen Tag weniger buchen, statt Abstriche an der Qualität der Unterkunft zu machen.

Auffällig sei allerdings eine generelle Zurückhaltung bei Tagesausflüglern in den ersten Monaten des Jahres gewesen. Das hätten vor allem Freizeit- und Kultureinrichtungen gespürt. „Gleichzeitig merken wir, dass die Gäste ihr Reisebudget im Blick behalten und ihr Geld bewusster ausgeben“, sagte sie.

Lüneburger Heide: Eine der größten Campingregionen in Deutschland

„Die Campingnachfrage ist tatsächlich hoch“, bestätigt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. „Ich denke, das hat auch mit dem guten Wetter im April zu tun gehabt.“ Die Lüneburger Heide sei ja schon immer eine der größten Campingregionen Deutschlands gewesen.

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Die Belegung der Unterkünfte insgesamt zu Pfingsten entspreche dem guten Vorjahr. „Wir sind sehr zufrieden, da auch kurzfristig noch Buchungen kommen. Das ist übrigens auch der Trend dieses Jahr: kurzfristige Buchungen“, sagt der Tourismus-Experte. Aktuell seien noch Betten frei in Hotels und Ferienwohnungen, am meisten in Bispingen.

Durch die Teuerungen der Benzinpreise verzeichne man aktuell etwas weniger Tagesgäste – da scheine gespart zu werden. Bei den Übernachtungsgästen gebe es aber keine Einbußen. Auch der Reisepreis stehe nicht unter Druck, sondern sei auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Die Heide liege aber auch immer im Mittelfeld der Preise in Deutschland. (dpa)