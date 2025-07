Camper-Streit eskaliert: Seniorin (75) schlägt mit Fleischklopfer auf Mann (26) ein

Dieser Streit lief völlig aus dem Ruder: Bei einer Auseinandersetzung auf einem Campingplatz im nördlichen Teil der Insel Rügen hat eine Urlauberin einen jungen Mann mit einem Fleischklopfer attackiert.

Die 75-Jährige aus Südostbrandenburg und der 26-Jährige aus dem Norden Brandenburgs seien am späten Montagnachmittag verbal aneinander geraten, teilte die Polizei mit. Die Situation sei eskaliert und die Camperin habe dem Mann auf den Kopf geschlagen. Dies habe dem Angegriffenen keine schwere Verletzung, aber leichte Kopfschmerzen beschert.

Polizei kassierte den Fleischklopfer ein

Einsatzkräfte sicherten laut Polizei den Fleischklopfer. Der Mann habe zudem einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille gehabt. Gegen die Seniorin werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der Gegenstand des Streits war einer Polizeisprecherin nicht bekannt. Die Polizei betonte jedoch per Mitteilung: „Fleischklopfer gehören in die Küche, nicht in den Nachbarschaftsstreit.“ (dpa/mp)