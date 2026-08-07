Brockenbahn fällt wochenlang aus: Diese nostalgischen Alternativen gibt es im Norden

Die Brockenbahn fährt im September wochenlang nicht bis zum Gipfel. Doch im Norden gibt es einige Alternativen, bei denen schon die Fahrt zum Erlebnis wird.

Der „Rasende Roland“ auf Rügen: Während die Brockenbahn im September wochenlang nicht bis zum Gipfel fährt, bieten historische Züge im Norden attraktive Alternativen. picture alliance / Markus Mainka | Markus Mainka

Für Dampflok-Fans gibt es im September schlechte Nachrichten aus dem Harz: Die Brockenbahn fährt fast drei Wochen lang nicht bis auf den Gipfel. Doch auf historischen Bahnzauber müssen Ausflügler deshalb nicht verzichten. Vier Strecken im Norden, auf denen die Reise selbst zum Erlebnis wird.

Normalerweise bringt die Brockenbahn ihre Fahrgäste mit historischen Dampfloks bis auf den 1141 Meter hohen Brocken. Vom 31. August bis 18. September ist allerdings schon im Wernigeröder Ortsteil Schierke Schluss. Zwischen Schierke und dem Gipfel werden Schienen und Schwellen vollständig ausgetauscht.

Wer gerade wegen des Schnaufens, Qualmens und Ratterns alter Züge in den Harz reisen wollte, muss deshalb aber nicht komplett auf Eisenbahn-Nostalgie verzichten. Von Rügen über die Ostseeküste bis nach Niedersachsen gibt es einige Strecken, bei denen schon die Fahrt das eigentliche Ausflugsziel ist.

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Rasender Roland: Mit Dampf über die Insel Rügen

Er ist wahrscheinlich der bekannteste Konkurrent der Brockenbahn: der „Rasende Roland“ auf Rügen. Trotz seines Namens geht es ausgesprochen gemütlich zu. Gerade einmal rund 30 km/h erreicht die historische Kleinbahn, die bereits seit 1895 über Deutschlands größte Insel fährt.

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Der „Rasende Roland“ dampft durch die Rapsfelder auf Rügen. Seit 1895 gehört die Kultbahn zur Insel. (Archivbild) picture alliance/dpa | Jens Büttner

Die Dampfbahn verbindet die Stadt Putbus mit den bekannten Ostseebädern Binz, Sellin, Baabe und Göhren. Gefahren wird täglich. Zwischen Putbus und Göhren fahren die Züge im Zweistundentakt, im Sommer wird zwischen Binz und Göhren auf einen Stundentakt verdichtet. Einige Verbindungen beginnen bereits in Lauterbach Mole, im Sommer gibt es zudem späte Fahrten zwischen den Seebädern.

Damit lässt sich die Fahrt wunderbar mit einem Strandtag verbinden. Wer morgens in den Dampfzug steigt, kann wenig später in Binz oder Sellin aussteigen – oder einfach sitzen bleiben und Rügen einmal im gemächlichen Eisenbahntempo erleben.

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„Molli“: Die Dampflok fährt mitten durch die Stadt

Noch ungewöhnlicher beginnt eine Fahrt mit dem „Molli“ in Mecklenburg-Vorpommern (ja, der hat die männliche Form „der“). In Bad Doberan rumpelt und dampft die historische Bahn nämlich mitten durch die Stadt und unmittelbar an Häusern und Geschäften vorbei.

Seit 1886 gehört der Molli zum Bild der Ostseeküste. Er fährt von Bad Doberan über Heiligendamm bis Kühlungsborn. Die Strecke ist 15,4 Kilometer lang – und anders als viele Museumsbahnen ist diese kein gelegentliches Wochenendvergnügen: Der Molli fährt 365 Tage im Jahr. Im Sommer gilt auf der Strecke ein Stundentakt.





Der „Molli“ fährt mitten durch Bad Doberan – die historische Dampfbahn verbindet die Stadt mit Heiligendamm und Kühlungsborn. (Archivbild) picture alliance/dpa | Jens Büttner

Für einen Tagesausflug ist die Strecke damit besonders unkompliziert. Noch bis zum 31. Oktober gilt 2026 der Sommerfahrplan. Eine normale Hin- und Rückfahrt über die komplette Strecke kostet für Erwachsene derzeit 19 Euro.

Bruchhausen-Vilsen: Deutschlands Museumsbahn-Klassiker

Deutlich beschaulicher wird es im niedersächsischen Bruchhausen-Vilsen südlich von Bremen. Von hier zuckeln historische Züge über Heiligenberg nach Asendorf. Die Strecke misst nur 7,8 Kilometer – dafür wird Eisenbahnnostalgie hier besonders konsequent gelebt.

2026 fährt die Museums-Eisenbahn zwischen dem 1. Mai und 4. Oktober regelmäßig samstags sowie an Sonn- und Feiertagen. An Samstagen verlassen beispielsweise um 13.50 Uhr und 16.10 Uhr Dampfzüge Bruchhausen-Vilsen in Richtung Asendorf; sonn- und feiertags gibt es weitere Verbindungen.





Die historische Dampflokomotive „Hoya“ ist beim Deutschen Eisenbahnverein e.V. (DEV) in Bruchhausen-Vilsen beheimatet. Mit ihrem Baujahr 1899 ist die Lokomotive genauso alt wie die Harzquer- und Brockenbahn der Harzer Schmalspurbahnen. (Archivbild) picture alliance/dpa | Matthias Bein

Das Jahr ist für die Betreiber ohnehin ein besonderes: Die Museums-Eisenbahn feiert 60-jähriges Bestehen. Rund um das Jubiläum gibt es zusätzliche Aktionstage und Sonderfahrten. Besucher sollten allerdings wissen: Bei technischen Problemen oder hoher Waldbrandgefahr können Dampfzüge durch Dieselzüge ersetzt werden.

„Jan Harpstedt“: Mit der historischen Kleinbahn durchs Land

Auch zwischen Harpstedt und Delmenhorst-Süd lebt die alte Kleinbahnwelt weiter. Der Museumszug „Jan Harpstedt“ fährt 2026 an ausgewählten Terminen durch die niedersächsische Landschaft.

Für diesen Sommer stehen unter anderem noch Fahrten am 9. August, am 5., 6. und 20. September sowie am 3. Oktober im Kalender. Eingesetzt werden je nach Betriebstag historische Dampf- oder Dieselzüge.

Die komplette Fahrt von Delmenhorst-Süd nach Harpstedt kostet einfach 10 Euro, Hin- und Rückfahrt 15 Euro. Fahrräder können ebenfalls mitgenommen werden. Eine Reservierung ist normalerweise nicht erforderlich – Fahrkarten gibt es auch direkt am oder im Zug.

Gerade aus Hamburger Sicht ist „Jan Harpstedt“ damit ein vergleichsweise naher Geheimtipp: weniger touristisch inszeniert als die berühmten Bahnen auf Rügen oder im Harz, dafür mit klassischem Kleinbahn-Flair.







