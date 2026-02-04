Briefumschläge sorgen für Aufregung: Haltestelle gesperrt

Zwei verdächtige Postsendungen rufen in Rostock den Munitionsbergungsdienst auf den Plan. Fundort war eine Straßenbahn.

Die Polizei hat nach dem Fund zweier verdächtiger Briefsendungen in Rostock vorübergehend eine Straßenbahnhaltestelle und das Kundenzentrum der Rostocker Straßenbahn AG gesperrt. Die Postsendungen seien durch den Munitionsbergungsdienst eingehend überprüft und im Anschluss als ungefährlich eingestuft worden, teilte die Polizei mit.

Eine der Sendungen war bereits am Dienstag gefunden und ins Kundenzentrum gebracht worden. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts auf Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. (dpa)