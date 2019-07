Zeugen hatten bösen Verdacht: Junge spielt mit Schwester – da kommt die Spezialeinheit!

Bremen -

Was für eine verrückte Geschichte aus Bremen! Ein 12-Jähriger hat am späten Montagabend einen Großeinsatz der Bremer Polizei ausgelöst. Zeugen wollten beobachtet haben, wie der Junge im Stadtteil Burglesum einer Frau eine Pistole an den Kopf gehalten hatte.

Zahlreiche Polizisten, darunter viele Spezialeinsatzkräfte, waren um kurz vor Mitternacht im Einsatz. Doch am Ende war alles nur ein großes Missverständnis. Kurz nach dem Eintreffen entpuppte sich die vermeintliche Waffe als Spielzeug-Revolver.

Spielzeug-Revolver: Junge spielte mit seiner Schwester

Der Junge hatte nur mit seiner 24-jährigen Schwester gespielt und ihr dabei einen Revolver an den Kopf gehalten. Die Zeugen hatten offenbar im Vorfeld eine Geiselnahme vermutet.

Die Polizei prüft nun, ob die Kosten für den Einsatz in Rechnung gestellt werden können.